C’è chi aspetta solo l’estate per poterle tirar fuori e indossare, mentre altri ancora non si capacitano del successo di questi sandali che più comodi e genderless non si può. Eppure a ben pensare non è così complicato individuare il motivo per cui le Birkenstock sono le più desiderate d’estate: sono comode ma senza essere né alte, né raso terra, sono scarpe realizzate con materiali naturali e di qualità che lasciano i piedi freschi e leggeri e sono versatili. Il perfetto mix che quasi tutti i fashion addicted ricercano negli ultimi anni, nonostante in molti apostrofino questo sandalo ancora con il soprannome di ugly shoes. I nuovi modelli di quest’anno, molto pop, potrebbero però convincere anche i più scettici.

Birkenstock estate 2023: i nuovi modelli colorati dall’appeal ultra pop

Quest’anno possiamo decisamente affermare che no, quelle dell’estate 2023 non saranno le solite Birkenstock, perché le ugly shoes si colorano di nuance ultra pop. A spiccare tra tutte, cavalcando il barbie core sono quelle rosa nell’iconico modello a doppio cinturino, che il brand presenta come un vero e proprio dichiarato amore alle Y2K Style, le Candy pink.

Le amanti del modello infradito invece quest’anno potranno affiancare a quelle classiche in sughero e nero, quelle in versione gold: per Birkenstock si tratta di un sandalo che si veste per la prima volta di un’incredibile glam, pensato per la spiaggia ma anche per look eleganti e sportivi da mattina a sera indossando una comodità sofisticata. Sono le Glamour Gold.

Tra gli altri colori novità, per chi cerca qualcosa di più minimal ma ugualmente innovativo e colorato, Birkenstock ha incluso nella sua collezione pop anche entrambi i modelli iconici in verde menta: una nuance molto delicata e versatile, perfetta anche per chi acquista per la prima volta questo sandalo. Disponibile anche la variante in bianco della stessa collezione.

E le classiche, in versione minimal glam e tinte di bianco

Qual è un colore che amiamo indossare particolarmente d’estate oltre ai vitaminici arancio, rosso e giallo? Senza dubbio il bianco, che saprà valorizzare e accendere ancora di più l’abbronzatura. Così se è la tua prima volta o se già una Birkenstock addicted, perché non provare con il classico modello in pelle ma bianco?

Anche in questo caso la svolta pop è evidente, ma decisamente più calibrata per chi cerca un giusto compromesso tra i colori tenui dei modelli più noti e quelli innovativi. Rispetto ai nuovi modelli il design è rinnovato, con cinturini incrociati ma sempre realizzati in suede, materiale iconico e distintivo di questo modello, comodo e traspirante.

