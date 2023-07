Poco prima dell’estate una collezione luxury e poi un caleidoscopio di trend, i più amati di stagione: così ci incanta la moda beachwear Calzedonia

Anche quest’anno l’appuntamento con la collezione beachwear Calzedonia è uno dei più attesi della stagione. Il brand veronese è un vero professionista nel riscaldare le attese: lo ha fatto qualche mese fa poco prima dell’estate presentando la sua collezione edizione limitata pensata per andare oltre la tintarella e lo ha fatto in questi giorni sorprendendo con sconti e promo in anteprima prima dei saldi. Occasioni meravigliose in cui potersi tuffare nella nuova collezione che raccoglie tutti i trend di stagione, che spaziano dalle texture wilde a quelle più chic e romantiche.

Calzedonia beachwear 2023: tra fiori, crochet e animalier, il trend boho

Il boho style non si respira solo nelle collezioni d’abbigliamento dal tocco selvaggio, che amano suggerirci per il nostro guardaroba shorts in denim, kaki, stivali, camicette leggere e trasparenti da indossare con crop top, ma anche gonne zingaresche e bodychain.

– Questo trend che celebra la libertà rielaborando l’allure degli abiti dei figli dei fiori non può che esprimersi magnificamente nei costumi a crochet e textured di questa stagione. Calzedonia propone modelli dai colori esplosivi ed impreziositi di perline colorate, come il bikini blu indossato di recente da Chiara Ferragni per le sue vacanze pugliesi.

– Ma il massimo della boho mania in un segreto inno alle fantasie psichedeliche degli anni’70, al tie dye e alle decorazioni che richiamano elementi naturali, è espresso dal bikini totally flower, dove i fiori esplodono in una tempesta di applicazioni 3D dal top allo slip.

– Un classico che ritorna anche quest’estate sono le fantasie animalier, che non cedono al tempo e preservano sempre fascino e seduzione, sia nella sua versione tigrata che zebrata. Un modello che possiamo impreziosire per inseguire il trend shine di stagione con una bodychain, per un prezioso tocco boho-chic.

I modelli chic, glamour e basic da indossare di giorno e di sera

Se state pensando a come ottimizzare i capi da portare in valigia, di certo avere costumi di cui possiate fare un doppio uso può essere una soluzione strategica. I modelli chic e glam di Calzedonia sembrano rispondere perfettamente a questa esigenza, così preziosi da pensare di poterli indossare anche solo per mixare e creare outfit estivi da sera sempre nuovi.

– Si va dai modelli basic in nero che per quanto minimal rappresentano sempre un salva look, anche perché possiamo impreziosirli come desideriamo, oppure completarli con un pareo a contrasto o uguale: diversi i modelli a frange corti o lunghi tra cui possiamo scegliere.

– Si passa poi per le swimsuit più ricercate e dettagliate con anelli ai fianchi, passando a nuance intense e luminose come il verde, e dall’ampia scollatura che lascia scoperta la schiena. Anche in questo caso un modello perfetto per un look da spiaggia ma anche per la sera, da completare con una gonna pareo o con un pantalone flare bianco.

