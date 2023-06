Dai bikini ai trikini, passando per le swimsuit, la collezione beachwear di Yamamay è un’esplosione di colori e modelli

Poco il tempo che ci separa dai saldi, abbastanza quello per poter curiosare tra le collezioni beachwear di quest’anno e individuare quel costume con cui ci sarà un colpo di fulmine, pronto ad entrare nel nostro guardaroba estivo. Quest’anno non sono solo le texture, tantissime tra colori e dettagli luminosi, a caratterizzare i costumi mare più cool ma anche il design. La collezione moda mare mare di Yamamay è un mix di tutto questo, capace di evocare tutte le good vibes dell’estate che ci fanno stare bene, senza trascurare quell’allure classica e ricercata che ci piace avere almeno su un costume che indosseremo non solo in spiaggia.

Yamamay costumi estate 2023: tropicali e mediterranei, i costumi che ci portano nelle spiagge da sogno

Da un lato ci sono le spiagge esotiche, lontane dalla movida e dalla confusione, spiagge dalla sabbia finissima e cristallina, con la loro flora coloratissima. Luoghi in cui potremmo passare ore ed ore al sole e all’ombra di una palma oppure prendere una maschera e perderci nella bellezza dei fondali, indossando un bikini floreale e super colorato: perfetto per raccontare la gioia di essere nel mezzo di destinazioni mozzafiato.

Salutare l’Italia per alcuni è difficile anche in estate. La nostra penisola ci offre luoghi meravigliosi sul mare, dalle isole campane e siciliane alle costiera amalfitana, dalle Cinque Terre alla Sardegna, così belle che i loro colori e sfumature finiscono in quei costumi dalle texture a righe bianche e blu che ci portano a Capri, così come le fantasie che mixano limoni ed elementi marini.

Doppio bikini, trikini, top cut out, i costumi mare più trendy della stagione

Quali sono i modelli più trendy che quest’anno portano anche in spiaggia il mood Y2K? Il cut out dallo scorso anno continua a dominare la scena, convertendo il classico bikini triangolo in un crop top, a cui abbinare slip o culotte brasiliana.

– Un modello che lancia una preferenza verso un mood più sportivo che quest’anno che si declina in un doppio bikini che mixa colori a contrasto: colori vitaminici come arancio e lilla in versione glitterata riportano in spiaggia colori effervescenti e ultra pop.

– Torna per non passare inosservato anche quest’anno, elegante alternativa allo swimsuit, il trikini: un modello che possiamo sfoggiare anche alla sera con una gonna lunga, con un jeans o una minigonna, per un party estivo o per un passeggiata. La collezione Yamamay lo propone in una nuance classica e intramontabile come il nero, scelta versatile che lo rende un costume dalle mille occasioni estive.

