Il maglione che fu allora di Lady Diana oggi è un pezzo da collezione della storia della principessa che ha un valore e un prezzo da capogiro

Se l’aveste visto senza conoscerne la storia, probabilmente un maglione rosso con tante pecorelle bianche ed una nera avrebbe attirato la vostra attenzione alla stessa maniera in cui suscitano interesse e curiosità i maglioni natalizi. Chi invece conosce bene l’armadio di Lady Diana, la sua storia e la simbologia che caratterizza i suoi abiti, che tanto parlavano della sua personalità così come nel corso del tempo hanno raccontato anche dei suoi frangenti di vita significativi prima e dopo la sua vita da principessa, sa bene che non si tratta di un capo qualsiasi. E da Settembre il famoso maglione rosso con le pecorelle verrà messo all’asta per finire nelle mani di chi potrà e saprà aggiudicarselo.

Lady Diana: il maglione con le pecore di Warm e Wonderful, Diana prima di Lady

La prima volta che Diana ha indossato il maglione rosso con le pecore era il 1981. Da poco era stato dato l’annuncio del suo fidanzamento ufficiale con Carlo e lei presenziava ad una partita di polo dove avrebbe giocato il suo futuro marito, nel prestigioso e verdeggiante Guards Polo Club a Windsor. Un capo così non passò inosservato, senza lasciare alcun dubbio sulla personalità forte e decisa di Lady D.

Forse a confermarlo ulteriormente la fantasia inaspettata: una tempesta di pecorelle bianche tra cui spicca una pecora nera, quasi presagio di quello che sarebbe stata la sua vita e il suo destino una volta diventata principessa della corona britannica. Disegnato da Warm e Wonderful, oggi questo maglione sarà venduto a New York messo all’asta da Sotheby’s, che lo ha incluso nella sua sezione Fashion Icon.

Quanto vale oggi il maglione Warm e Wonderful di Lady D

Non c’è da considerare solo il valore ed il significato che ha assunto questo capo iconico del guardaroba di Lady Diana, ma che si tratti di un pezzo originale, ritrovato in magazzino dopo tantissimo tempo. Indossato ancora una volta dalla Principessa nel 1983 sempre per la stessa occasione, Diana sembrerebbe averlo rinviato al brand chiedendo che fossero riparati i polsini danneggiati, come raccontato dalle fondatrici del brand Sally Muir e Joanna Osborne.

Alla fine le fu rispedito nuovo, ma questo, il primo indossato in assoluto, è stato racchiuso per tanto tempo nella soffitta del magazzino del brand. Si stima che il suo valore si aggiri dai 20.000 mila agli 80.000 mila euro:chi si aggiudicherà l’iconico maglione e a quale prezzo? Lo scopriremo solo a Settembre. In ogni caso aspettiamoci che questa fantasia possa tornare ad essere trend per il prossimo inverno.

