Un nutrito front row e una cascata di bianco e trasparenze alla corte di Francia: così Jacquemus manda in passerella la prossima stagione invernale

Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno Jacquemus, che proprio alla corte di Versailles, nella bellissima reggia francese che custodisce tanto della storia e del costume parigino ha presentato la sua collezione autunno/inverno 2024, così candida e trasparente che sa d’estate. L’ispirazione chiaramente rubata alla lingerie e agli abiti voluminosi ed eleganti del settecento francese confeziona una collezione estremamente romantica, vezzosa e femminile, dove le modelle diventano interpreti di una femminilità che varca i confini dello spazio e del tempo, in un pendolo che si muove in ogni outfit tra eleganza e sensualità.

Jacquemus autunno/inverno 2023-2024: ode al bianco e ai colori della notte

Bianco, rosso e blu sono i tre colori che hanno predominato la collezione Le Chouchou di Simon Porte Jacquemus, un omaggio alla terra d’origine francese dello stilista, che attinge ad un periodo iconico dal punto di vista della moda: il Settecento di Maria Antonietta, esplorato a fondo nel cinema, rivive ma in una chiave decisamente contemporanea, dove il vedo non vedo quasi svanisce.

Protagoniste anche le modelle che raccontano la loro Versailles, da Emily Ratajkowski a Gigi Hadid e Kendall Jenner, che partecipano ad un vero e proprio cortometraggio che eleva la sfilata a più una collezione, ma ad un vero e proprio progetto. A dominare la scena sono pizzi, merletti, tulle, che si modellano su abiti, bra, top e gonne dal design moderno, in accostamenti minimal dove gonne ballerina si abbinano a top leggiadri a manica lunga.

L’abito cult è un modello intero in pizzo nei colori bianco, rosso o blu, lasciando il corpo in intimo, ma non sfugge allo sguardo il mini dress voluminoso indossato da Kendall Jenner che abbinato al collier con pietra blu ricorda un nuovo revenge dress. Un modello da tenere d’occhio per gli abiti serali del prossimo inverno.

Victoria Beckham, Laetitia Casta, Monica Bellucci, Valentina Ferragni: I look del front row

Il ricco front row della sfilata di Jacquemus ha prestato particolare attenzione al mood e alle nuance della sfilata, così da scegliere una palette di colori pastello e intensi, di grande ispirazione a partire già da questa stagione. Tra le più francesi nel look, Victoria Beckham, che ha scelto uno slip dress doppio velo, luminoso nella sua texture in lurex, con un ampio fiore ricamato sul fianco in color crema abbinato ad un paio di sandali open toe in celeste.

– Sulla stessa scia Laetitia Casta, che sceglie uno slip dress bianco sirena con décolléte merlettato, strutturato e dallo spacco laterale, abbinato ad un paio di sandali intrecciati bianchi: anche il suo look è di grande ispirazione in questo periodo di cerimonie.

– Più classici e rigorosi i look di Monica Bellucci e Valentina Ferragni: la prima sceglie un completo marrone dalla texture liscia, dove il pezzo più intrigante è il pantalone con spacco davanti, la seconda un abito rosso aranciato abbinato ad un paio di cerchi corallo, perfetti per la stagione estiva.

Riproduzione riservata © 2023 - DG