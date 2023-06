Artigianali, unici, perfetti per personalizzare il nostro look: sono i capi e gli accessori realizzati da brand Made in Italy che difendono l’unicità del fatto a mano

Avete presente quando vi imbattete in prodotti artigianali italiani unici che sembrano fatti apposta per voi e iniziate a collezionare una profusione di Bello, dove l’hai acquistato? e al nome del brand tutti affermano di non averlo mai sentito prima? In quel momento non solo vi siete distinte per il vostro stile originale, ma avete contribuito alla notorietà di un brand Made in Italy che ha scelto di perseguire una strada del fashion differente: di nicchia forse, ma sulla scia dell’unicità. E se state cercando qualcosa di davvero sorprendente per il vostro summer look di quest’anno, prendete carta e penna perché questi piccoli brand italiani vi aiuteranno ad impreziosire i vostri outfit.

Brand Made in Italy: Nimé, Amotea e Latte The Label, dall’intimo ai costumi

Quando il caldo dell’estate si fa sentire scegliere tessuti leggeri, traspiranti e di qualità quasi da non sentirli è ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto se andranno a comporre il guardaroba da mettere in valigia per le vacanze.

– Nimé, è un giovane brand lombardo che produce collezioni etiche all’insegna del comfort e della sostenibilità, realizzati da artigiani e sarti che trasferiscono il loro know how nella creazione di ogni pezzo. La lingerie colorata e in pizzo di questo brand si indossa come una seconda pelle, perfetta da abbinare ai freschi abiti dell’estate, dai modelli over a quelli slim.

– Avete presente quegli abiti da sogno ampi e leggeri da indossare d’estate ad ogni ora del giorno, magari in perfetta sintonia con il paesaggio circostante, dai colori più delicati a quelli più intensi per essere in armonia con i colori di luce estivi? La collezione Amotea è un inno alla libertà della bella stagione, con la sua linea che celebra la fantasia e la bellezza del fatto a mano tutto Italiano.

– Amati dell’intimo c’è ma non si vede in stile Skims di Kim Kardashian? Persegue in un concept tutto italiano la stessa necessità di un intimo invisibile e sostenibile il brand Latte The Label, che dona la stessa filosofia anche ad una linea di costumi minimal ed essenziale.

Accessori unici Made in Italy: Lu lu Studio, Ledeff, Junk

Anche l’accessorio ha il suo ben dire, sopratutto d’estate quando i nostri outfit si compongono di pochi pezzi: un abito, due capi basic, che possono diventare speciale se valorizzati dall’accessorio giusto. Quest’anno tornano anche d’estate le perle, preziose, raffinate e femminili che dalle collane agli orecchini, aggiungono un tocco vintage e delicato, come mostra la collezione di Lu lu Studio.

– E la borsa? Non vorrete certo sottovalutare l’appeal e l’attenzione al dettaglio che può donare ad un outfit casual quanto ad un abito? La collezione del brand napoletano Ledeff viaggia dal classico al moderno nel suo design rettangolare impreziosito da una preziosa chiusura gioiello, dai modelli che mixano texture diverse a quelle essenziali in nero e verde.

– Last but not least, l’estate non è tale senza un paio di occhiali da sole che esprimano la nostra personalità e la voglia di sentirci sempre al massimo qualunque evento o appuntamento ci attenda. Il brand travisano Junk propone modelli contemporanei e pop, realizzati interamente con plastica riciclata.

