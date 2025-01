Sanremo 2025, l’annuncio di Carlo Conti: scelti i co-conduttori per la prima serata

Annuncio a sorpresa di Carlo Conti su Sanremo 2025 e i co-conduttori del Festival. Dopo i rumors è arrivata anche l’ufficialità.

Oggi, durante una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, Carlo Conti ha fatto irruzione con un annuncio che ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico: Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025.

La notizia, accolta con grande calore, era nell’aria da diverso tempo ma è diventata ufficiale adesso con l’apparizione improvvisa del presentatore nel programma dell’amica Clerici.

L’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2025

Come anticipato, in queste ore è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Carlo Conti in merito a chi sarà co-conduttore del Festival di Sanremo 2025 nella prima serata: Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Carlo Conti

Il presentatore, ormai veterano e simbolo della conduzione televisiva, ha scelto di condividere questa novità proprio nel programma di Antonella Clerici ‘È sempre mezzogiorno‘, creando un momento carico di emozione e complicità.

Il botta e risposta

“Ti ho chiamato per dare l’annuncio per chi sarà con me nella prima puntata di Sanremo 2025”, ha esordito Conti. “Di solito faccio gli annunci al Tg1 ma non questa volta. La co-conduzione sarà corale e mi piace l’idea di fare il Festival insieme a tanti amici e colleghi”.

Il presentatore della kermesse ha poi aggiunto: “In tanti hanno pensato che i due amici fossero Panariello e Pieraccioni ma in realtà questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti“.

Con grande gioia, la Clerici ha replicato col sorriso e nello schermo, in collegamento, è apparso anche Scotti: “Che strano, mi vedrete su Rai 1”, ha commentato.

La scelta di Conti di puntare su due icone della tv che incarnano professionalità, empatia e leggerezza, sembrano essere perfette per inaugurare una kermesse tanto attesa come quella del Festival di Sanremo. Il pubblico è già in fermento e non resta che attendere febbraio per vedere questa straordinaria coppia in azione sul palco dell’Ariston.