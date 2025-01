Davide Bonolis, arriva un nuovo tatuaggio per il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Novità per Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli: nuovo tatuaggio per il ragazzo. Di cosa si tratta.

Esattamente come il padre e la madre, anche Davide Bonolis inizia ad essere sempre più seguito dai media e sui social. Ecco, infatti, che nelle ultime ore il ragazzo ha attirato l’attenzione per una novità. Un altro tatuaggio che, per il momento, non ha voluto mostrare del tutto. Per lui, fare dei tattoo, non è certo una cosa del tutto nuova…

Nuovo tatuaggio per Davide Bonolis

Attraverso una storia Instagram, Davide Bonolis, figlio del noto conduttore televisivo Paolo e di Sonia Bruganelli, ha condiviso un momento davvero particolare della sua giornata. Il ragazzo ha deciso di farsi fare un nuovo tatuaggio o almeno così sembra.

Paolo Bonolis

Il figlio del noto presentatore e della recente protagonista di Ballando con le Stelle ha fatto vedere via social il momento in cui, con il suo tatuatore di fiducia, stava probabilmente iniziando le fasi per un nuovo tattoo sul braccio.

Non è chiaro, per il momento, cosa Davide abbia voluto farsi disegnare, ma è probabile che abbia optato per qualcosa di simbolico, esattamente come accaduto alcuni mesi fa…

Il disegno simbolico

Non è certo la prima volta, infatti, che Davide Bonolis decide di ricorrere ad un tatuaggio per ricordare un momento speciale vissuto o omaggiare qualcuno.

In passato, era stata mamma Sonia a far vedere al pubblico social il bel gesto del figlio per il nonno. “Auguri papà”, aveva scritto la Bruganelli. “In questo tatuaggio che tuo nipote Davide porta addosso c’è tutto l’amore che hai lasciato dietro te… Oggi avresti spento 76 candeline, sempre con quel sorriso che provava a nascondere l’imbarazzo di quando eri tu al centro dell’attenzione”, erano state le parole della donna con tanto di hashtag “ti voglio bene papà”.