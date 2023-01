Continuano le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2023 e nella lista degli ospiti di Amadeus si aggiunge un’amatissima attrice.

Chi saranno gli ospiti – italiani ed internazionali – del Festival di Sanremo 2023? Alla liste di quegli già annunciati da Amadeus, si aggiunge un’indiscrezione: il conduttore della kermesse avrebbe scelto di portare sul palco del Teatro Ariston anche Elena Sofia Ricci. Per l’attrice, che ha da poco lasciato la serie tv Che Dio ci aiuti, non si tratta della prima volta a Sanremo.

Elena Sofia Ricci ospiti di Sanremo 2023

A lanciare l’indiscrezione sulla partecipazione della Ricci come ospite di Sanremo 2023 è stato il portale TvBlog.

“Per Elena Sofia Ricci si tratterà del ritorno al Festival di Sanremo – ha ricordato il sito di informazione – . Nel 2015 fu ospite della quarta serata e cantò davanti al padrone di casa Carlo Conti Donne, nel 2019, invece, fece parte della giuria degli esperti/d’onore della kermesse allora diretta e condotta da Claudio Baglioni (non mancarono le polemiche). Nel 2021 si vociferò di una sua possibile partecipazione per affiancare Amadeus, ma alla fine non se ne fece nulla”.

Per l’attrice, svincolatasi dalla fiction Che Dio ci aiuti e pronta a tornare sul piccolo schermo con un altro lavoro, Fiori sopra l’inferno, si tratterebbe, dunque, di un lieto ritorno alla manifestazione.

