Amadeus continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico di Sanremo 2023 e annuncia i Pooh come ospiti del Festival.

Continuano ad essere snocciolate di giorno in giorno tutte le novità sul prossimo Festival della Musica Italiana. Nell’ultimo fine settimana, Amadeus ha svelato le nuove co-conduttrici dell’Ariston e anticipato i nomi di coloro che parteciperanno all’evento in qualità di super ospiti. Insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani saliranno sul palco di Sanremo 2023 Paola Egonu, pallavolista, e Chiara Francini, attrici. Ma non è tutto: tra gli ospiti internazionali ci saranno i Black Eyed Peas e il presidente ucraino Zelensky, in collegamento video.

I Pooh a Sanremo 2023

Infine, per rendere ancora più scoppiettante questo Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha deciso di portare sul palco dell’Ariston un gruppo simbolo della musica italiana.

I Pooh tornano come ospiti della kermesse musicale con un tributo alla loro storia e a Stefano D’Orazio, il batterista della band scomparso nel 2020. Anche Riccardo Fogli, dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip, parteciperà all’evento insieme al gruppo.

A distanza di 33 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo, dunque, la celebre band italiana tornerà a far cantare il pubblico più nostalgico del Teatro Ariston.

