Ecco quali sono e dove sono i locali nella Valpolicella protagonisti della sfida nella puntata dell’ottava edizione di 4 Ristoranti.

La Valpolicella è una zona molto famosa per il suo vino ma, oltre che bere bene, si può anche mangiare molto bene. Ed è proprio qui, tra le colline della provincia di Verona, che è stata ambientata una puntata della settima edizione di 4 Ristoranti. Vediamo allora quali sono i locali in gara nella puntata in cui la categoria special con cui si sono dovuti confrontare i protagonisti in gara era il brasato all’Amarone.

4 Ristoranti nella Valpolicella: le location della puntata

Nel corso della puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese è ospite del Ristorante Le Cedrare di Illasi che è situato nella splendida location settecentesca di Villa Perez-Pompei-Sagramoso. Il proprietario è il conte chef Marcantonio Carlo Michele Ugo Sagramoso.

Il secondo locale in gara è invece il Ristorante Enotea Bacco d’Oro di Mezzane di Sotto. La proprietaria è Martina che nel tempo ha trasformato il suo ristorante rendendolo un mix di tradizione e modernità. Mix che è riproposto anche nel menù, in cui si trovano piatti tipici della tradizione veronese come il bollito con la pearà e le reginette di rapa rossa al petto d’eco.

Il viaggio di Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristoranti della Valpolicella è proseguito a Sant’Ambrogio di Valpolicella dove si trova Groto de Corgnan la cui proprietaria è Judy, una ristoratrice australiana che, dopo essere stata per molti anni clienti affezionata del locale, lo ha rilevato. Il ristorante si trova in una casa contadina dell’800.

Il quarto e ultimo ristorante in gara nella puntata di 4 Ristoranti in Valpolicella è la Posta Vecia di Colognola ai Colli. Il proprietario è Michele e il ristorante sorge in un’antica stazione di posta dei cavalli, da cui sono passati anche Napoleone e Silvio Pellico.

