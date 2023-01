Clint Eastwood nella sua carriera da regista ha spesso voluto rendere omaggio agli “eroi americani”, che sia civili o militari. Lo ha fatto anche con Ore 15:17 – Attacco al treno, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 che racconta quanto realmente accaduto il 21 agosto 2015 quando, su un treno alta velocità in viaggio da Amsterdam e Parigi, tre amici americani (di cui due militari) hanno sventato un attacco terroristico salvando la vita a centinaia di persona. Un atto eroico riconosciuto anche dal presidente francese François Hollande che li ha premiato con la Legion d’onore.

I tre amici americani protagonisti di questa vicenda sono Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Chi ha scelto Clint Eastwood per interpretarli nel suo Ore 15:17 – Attacco al treno?

Nessuno, il regista ha infatti chiesto ai tre protagonisti della vicenda di debuttare davanti alla macchina da presa e ricevere, nella versione cinematografica, quando accaduto in quel 21 agosto del 2015. Una richiesta che i tre americani hanno accolto con piacere.

L’attentatore, Ayoub El-Khazzani, è invece stato interpretato da Ray Corasani. Al suo fianco, nel cast del film trovano anche Judy Greer, Jenna Fischer, Thomas Lennon, P. J. Byrne, Sinqua Walls, Tony Hale e Jaleel White.

Ore 15:17 – Attacco al treno racconta la storia dei tre protagonista della vicenda, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlotos, della loro lunga amicizia fin dai tempi della scuola, fino ad arrivare alla vacanza in Europa che i tre hanno deciso di fare insieme nel 2015, passando per Roma, Venezia, Amsterdam e Parigi.

Nel viaggio tra la capitale dei Paesi Bassi e quella della Francia è poi avvenuto il loro gesto eroico.

