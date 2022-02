Ecco quali sono le location di Fosca Innocenti, la fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada.

Tra le novità del 2022 di Canale 5, per quanto riguarda le fiction, c’è Fosca Innocenti. E’ una sorta di max tra una serie TV poliziesca e una commedia sentimentale nella quale la protagonista è il vicequestore di una squadra investigativa composta da sole donne. Non manca poi la love story tra la protagonista, una donna solare con la passione per l’equitazione, e Cosimo, il suo migliore amico nonché gestore di un’enoteca che si trova proprio di fianco al commissariato di polizia. Ma vediamo ora quali sono le location di Fosca Innocenti.

Fosca Innocenti: le location della fiction

La prima stagione di Fosca Innocenti è composta da quattro puntate che sono state tutte girate tra Roma e soprattutto Arezzo: la città toscana è infatti a sua volta la grande protagonista della fiction. Il commissariato di polizia dove lavora la protagonista si trova in Piazza Grande mentre l’enoteca di Cosimo è in via Seteria, che si trova realmente molto vicino a Piazza Grande, ovvero il luogo dove è stato ricostruito il commissariato.

VANESSA INCONTRADA

La casa di campagna in cui vive Fosca Innocenti è invece nella campagna di Montecchio. Tra le location della fiction troviamo poi anche la Basilica di San Domenico, il percorso espositivo “I Colori della Giostra”, Piazza San Francesco, via di Seteria e Pomaio.

Fosca Innocenti: il cast della fiction

A interpretare la grande protagonista della fiction, per l’appunto il vicequestore Fosca Innocenti è Vanessa Incontrada. Il suo miglior amico Cosimo (ma sarà davvero solamente un amico?) è invece impersonato da Francesco Arca. Questa è stata la prima volta che i due attori hanno lavorato insieme in una serie TV.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Francesco Leone, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli, Maria Malandrucco e Irene Ferri.

