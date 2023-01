Ecco quali sono tutti i migliori film di Gina Lollobrigida, attrice italiana diventata una star anche di Hollywood.

Gina Lollobrigida è stata una delle più grandi attici della storia del cinema italiano ma non solo: molto amata anche nel resto del mondo, può tranquillamente essere considerata una vera e propria star a livello internazionale. Non è un case che sulla Walk of Fame di Hollywood sia presente proprio una stella dedicata a lei. Vediamo ora quali sono tutti i principali film di Gina Lollobrigida.

Gina Lollobrigida: la filmografia

La prima volta che si è potuta vedere Gina Lollobrgidia al cinema è stata nel 1946, quando ha recitato in Aquila nera, film diretto da Riccardo Freda. I primi successi sono arrivati pochi anni dopo, quando ha recitato in Campane e martello e Achtung! Banditi!.

GINA LOLLOBRIGIDA

Uno dei suoi ruoli più famosi è però quello della Bersagliera in Pane, amore e fantasia, capolavoro pluripremiato diretto da Luigi Comencini. Ha poi recitato anche in Pane, amore e gelosia.

Gina Lollobrigida ha poi recitato in La provinciale, La romanza, Un bellissimo novembre. Negli anni ’50 l’attrice ha cominciato anche a conquistare gli Stati Uniti, ha lavorato ne Il tesoro dell’Africa di John Huston, La donna più bella del mondo di Robert Z. Leonarda. E’ stata poi Esmeralda in Il gobbo di Notre Dame.

Ha interpretato anche il ruolo di Paolina Bonaparte di Venere imperiale, ha poi lavorato al fianco di Sean Connery in La donna di paglia. Tra i suoi film citiamo poi anche Strani compagni di letto, L’amante italiana, Torna a settembre, Buonasera, signora Campbell e La morte ha fatto l’uovo.

Dagli anni ’70 in poi, Gina Lollobrigida la si è vista sempre più di rado al cinema, l’ultima apparizione risale al 2011 in un cameo in Box Office 3D – Il film dei film.

Riproduzione riservata © 2023 - DG