Cattive notizie per i fan di Che Dio Ci Aiuti: Elena Sofia Ricci sta per salutare lo show di Rai 1 prossimamente. Ecco quello che sappiamo.

Che Dio Ci Aiuti è una delle fiction di Rai 1 più amate dal pubblico che, dal 2011, si è altamente affezionato al personaggio di Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci. Sembra però che quest’ultima si stia preparando per dire addio alla serie, che arriverà con una settimana stagione.

Secondo quanto riportato da DiPiùTV, infatti, il personaggio di Elena Sofia Ricci sarà ridimensionato in Che Dio Ci Aiuti 7, probabilmente perché l’attrice ha voglia di passare a qualcos altro, nuovi progetti che non la leghino sempre allo stesso personaggio. Come si legge sul settimanale, alcune persone vicine al cast hanno dichiarato:

“Ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani. Gli sceneggiatori la stanno accontentando, concentrando la presenza di Suor Angela in alcune puntate”

Una notizia molto difficile da digerire per tutti gli appassionati di Che Dio Ci Aiuti, ma sicuramente l’abbandono della star sarà graduale, anche perché si può dire che Suor Elena è il pilastro portante dello show.

Chi sostituirà Suor Angela?

La domanda sorge spontanea: chi sarà a sostituire questo importante personaggio? Chi conosce bene Che Dio Ci Aiuti penserebbe subito ad Azzurra, interpretata da Francesca Chilliemi, che sta per prendere i voti, come abbiamo appreso durante l’ultima stagione andata in onda su Rai 1. Chi meglio di lei potrebbe sostituire Suor Angela?

Ovviamente è ancora tutto da vedere, non ci sono state conferme da Elena Sofia Ricci su questo presunto addio, ma neanche dalla produzione ufficiale della fiction Rai. Aspettiamo quindi nuovi aggiornamenti, intanto aspettiamo Che Dio Ci Aiuti 7, le cui riprese inizieranno nel 2022.