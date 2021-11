Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di Verissimo, in onda su Canale 5 il 6 e il 7 novembre, con ospiti speciali e tante storie raccontate da Silvia Toffanin.

Sabato 6 e domenica 7 novembre andrà in onda Verissimo, il talk show più seguito di Canale 5 con Silvia Toffanin, che questo weekend avrà ospiti molto importanti, che racconteranno le loro storie. Ecco le anticipazioni annunciate proprio in queste ore.

Primo ospite illustre del salotto della Toffanin sarà Alessandro Zan che, dopo l’affossamento del DDL Zan da parte del Senato, parlerà per la prima volta della sua vita, che lo ha portato a lottare fortemente per l’uguaglianza, la parità e la non violenza. Si prospetta un’intervista molto intensa, soprattutto dopo le tante manifestazioni di queste settimane, contro gli atteggiamenti poco consoni dei senatori dopo l’annuncio riguardo al DDL in questione.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Si parlerà, invece, di amore e danza con Veronica Peparini e Andrea Müller, la maestra di danza e il ballerino complici e innamorati. I due si sono conosciuti ad Amici, il programma di Maria De Filippi dove lei insegna e dove dava lezioni proprio al giovane danzatore.

Lei 50 anni, lui 24, una differenza d’età che non è mai stata un problema, visto l’amore così forte che li ha legati fin dall’inzio. Silvia Toffanin si farà raccontare la loro storia, i loro progressi insieme e chissà quante altre curiosità su una delle coppie più seguite del talent di Canale 5.