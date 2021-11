Giovedì 4 novembre su Rai 3 torna Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane? Le anticipazioni della prima puntata.

Franca Leosini torna su Rai 3 con Che fine ha fatto Baby Jane?. Il programma è una sorta di sequel di Storie Maledette con la giornalista che, ora che hanno scontato la propria pena e sono tornati in libertà, torna a incontrare i protagonisti dei casi di cronaca raccontati nel suo celebre programma degli anni ’90 per capire se e come sono riusciti a riprendere in mano la propria vita a distanza di anni dai delitti che hanno commesso. La prima puntata va in onda giovedì 4 novembre 2021 su Rai 3 in prima serata, a partire dalle ore 21.15: ecco le anticipazioni.

Che fine ha fatto Baby Jane? Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Che fine ha fatto Baby Jane? Franca Leosini incontra Filippo Addamo, che ha scontato una pena di 17 anni per l’omicidio della madre avvenuto nel marzo del 2000. La conduttrice lo aveva intervistato per Storie maledette nel 2004, quando l’uomo scontava la sua pena nel carcere Bicocca di Catania.

Ora che Filippo Addamo ha pagato il proprio debito con la giustizia, l’intervista non si terrà ovviamente all’interno di un istituto penitenziario ma nello studio televisivo di Rai 3. “Se ci sono differenze tra fare l’intervista in carcere e in studio? No, ho lo stesso rigore, la stessa curiosità e lo stesso rispetto per le persone” ha dichiarato Franca Leosini presentando il programma a TV Sorrisi e Canzoni.

Che fine ha fatto Baby Jane? Le puntate anche in radio

Sono in totale due le puntate di questa edizione di Che fine ha fatto Baby Jane?. Oltre che vederle in diretta su Rai 3 al giovedì sera (e in streaming su RaiPlay) è inoltre possibile ascoltare su Rai Radio1: le puntate televisive verranno infatti trasmesse in una serie di podcast disponibile di RaiPlay Radio e Rai Radio1 a partire da venerdì 5 novembre.