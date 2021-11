Ecco alcune anticipazioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: protagonista con ulteriori polemiche ci sarà Biagio ma come andrà il trono classico?

La puntata di oggi a Uomini e Donne, vedrà altri protagonisti al centro studio? Secondo le ultime indiscrezioni ci sarà Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano spesso al centro di critiche si vedrà nuovamente attaccato in studio. Andrea Nicole d’altro canto ha deciso di non baciare più i suoi corteggiatori.

Puntata di oggi a Uomini e Donne: ancora polemiche per Biagio?

Nello studio di Uomini e Donne oggi, si tornerà a parlare di Biagio Di Maro. In una clip video, il cavalieri napoletano critica fortemente molte dame con il quale è uscito e che ha frequentato. Ovviamente, questo scatenerà la reazione delle dirette interessate che reagiranno alle dichiarazioni di Biagio. La prima a indignarsi sarà Isabella Ricci che ha frequentato Biagio per mesi durante la scorsa edizione del dating show, ma non mancherà anche la rabbia di Rosy. L’opinionista Gianni Sperti si schiererà dalla parte di Isabella e attaccherà il cavaliere sempre di più. Per il trono classico invece, si darà maggiore spazio ad Andrea Nicole che ha deciso di non baciare più i suoi corteggiatori per conoscerli appieno. Sarà verso la scelta?