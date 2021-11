Ecco le prime indiscrezioni sugli ospiti che faranno parte della prossima puntata di Quelli che… si festeggeranno anche i 60 anni di Rai 2.

Condotto dal trio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu Quelli che… torna su Rai 2 che nella puntata di oggi festeggia 60 anni. Tanti ospiti parleranno e interverranno nello show che non farà mancare la sua pungente satira, la musica e ovviamente lo sport.

Tutti gli ospiti di Quelli che… nella puntata di oggi

Primo ospite gradito a chi ricorda programmi cult come Portobello o Indietro Tutta, ci sarà in studio Nino Frassica. Alessandro Greco lo showman degli anni’90 darà vita a un gioco in studio tratto dal suo Furore con la collaborazione attiva dei conduttori di Quelli che… e di Adriano Panatta. Altro grande ospite Maurizio Casagrande che festeggerà il suo compleanno in modo speciale. Serena Bortone consegnerà la torta in veste di “Barbara Foria”. Continuano le risate e le curiosità con Samuele Cannas giovanissimo e con il più alto record di lauree conseguite in Italia. Carlo Calenda parlerà con il giovane italiano in collegamento, mentre ci saranno anche Ubaldo Pantani ed Enrico Letta ad intervenire in studio. Una puntata molto ricca di ospiti quella di stasera che ha tanto da celebrare.