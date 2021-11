Oggi andrà in onda la prima puntata di D’Iva, lo show condotto da Iva Zanicchi che proporrà tantissimi e noti ospiti dal mondo del piccolo schermo.

Si appresta alla messa in onda D’Iva lo show condotto da Iva Zanicchi previsto per stasera. Il programma incentrato sulla cantante sarà diviso in due serate trasmesse su Canale 5 e terminerà l’11 novembre. Ci saranno moltissimi ospiti conosciuti svela la cantante e, secondo le prime indiscrezioni, sappiamo anche chi.

Tutti gli ospiti di D’Iva: Silvia Toffanin, Bianca Atzei, Orietta Berti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Secondo alcune indiscrezioni nella prima puntata D’Iva avrà molti ospiti conosciuti. La prima è la bella intervistatrice Silvia Toffanin che quest’anno gestisce due appuntamenti di Verissimo. Tra gli ospiti ci saranno anche Bianca Atzei e Orietta Berti. Su quest’ultima, Iva Zanicchi svela: “È stata generosa ha fatto tutto quello che le ho chiesto. Abbiamo chiacchierato e cantato insieme alcune sue canzoni come Io ti darò di più e Tu sei quello”. Altri ospiti d’eccezione saranno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due si sono lasciati in modo definitivo e si sono rifatti una vita con altre persone. La cantante sull’ex coppia ha specificato che Anna e Gigi non si sono mai incontrati nello studio, rassicurando la stampa.