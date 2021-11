Il Cacciatore 3, le anticipazioni della seconda puntata (episodi 5 e 6) in onda mercoledì 3 novembre 2021 su Rai 2.

L’appuntamento con la terza puntata, e quindi con gli episodi 5 e 6, de Il Cacciatore 3 è fissato su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa di mercoledì 2 novembre 2021 (ma gli episodi possono essere visti anche in streaming su RaiPlay). Questa è la penultima puntata di questa terza stagione della serie TV con protagonista il magistrato Saverio Barone: i titoli dei due episodi sono Ciao nemico e Aspetta. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Il Cacciatore 3, puntata 3, episodi 5 e 6: le anticipazioni

Saverio Barone (interpretato come sempre da Francesco Montanari) e Nicola Calipari sono impegnati nella caccia al boss Pasquale Cuntrera e scoprono alcune tracce che li portano nel sud della Spagna, per la precisione a Fuengirola: i due partono per il paese iberico con la serata di riuscire a trovare il latitante. Ma la Spagna permette anche al magistrato Barone di avere quella libertà che in Sicilia non ha e si concede anche una serata romantica con una ragazza spagnola conosciuta a Fuengirola.

Nel frattempo in Sicilia, Paola è riuscita a scoprire che il “Biondo“, la cui identità è ancora sconosciuta, è all’ospedale San Giovanni di Palermo. Saverio, nel frattempo rientrato dalla Spagna, si reca con la sua squadra proprio all’ospedale e, mentre cerca indizi riguardo l’identità del Biondo, scopre intercettando una conversazione che Bernardo Provenzano dovrà essere operato d’urgenza.

L’occasione per compiere l’arresto è ghiotta: Saverio e la sua squadra si appostano quindi davanti all’ospedale San Giovanni di Palermo ma il boss non presenta. Le precarie condizioni di salute di Bernardo Provenzano sono però un’occasione anche per Pietro Aglieri di scalare posizione all’interno di Cosa Nostra: in caso di morte del boss, sarebbe lui a diventare il numero uno dell’organizzazione criminale.

Davide nel frattempo è concentrato sui preparativi del matrimonio con Sonia ma si rende conto che, per essere il vice di Aglieri, dovrà probabilmente rinunciare alla donna che ama.

