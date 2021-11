Stasera su Rai 3 nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma della rete che ogni settimana porta in scena i casi più misteriosi di scomparsa.

Torna questa sera Federica Sciarelli con il suo programma Chi l’ha visto?, in onda alle 21.20 su Rai 3, pronta a cercare di risolvere altri casi di scomparsa. Ecco le anticipazioni della puntata del 3 novembre.

La conduttrice tornerà su alcuni casi già trattati, come quelli di Giovina detta Gioia, l’ex dipendente del Comune di Pescara di cui ancora non c’è traccia, e un altro caso molto interessante, quello dell’insegnante di Desenzano del Garda, scomparsa a fine ottobre.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 3 novembre

Questa sera, 3 novembre, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? racconterà al suo pubblico il caso di Giovina, detta Gioia, scomparsa l’8 marzo 2017 a Pescara e mai più ritrovata. Dopo 4 anni, le ricerche da parte della famiglia sono ancora attive, anche perché non si spiegano come mai la donna si è allontanata e mai più tornata.

Dopo aver intervistato i cugini della donna, nove in tutto, il programma Chi l’ha visto? stasera porterà delle novità: quali saranno?

Oltre a questo caso, la Sciarelli parlerà anche dell’insegnante di Desenzano del Garda, scomparsa il 27 ottobre e mai più ritrovata. La donna si è allontanata da sola da casa dei genitori, da allora la famiglia la cerca disperatamente, anche perché non ha il telefono con sé, per cui non riesce a rintracciarla.