Il protagonista di You, la popolare serie Netflix, ha spento le candeline su una torta molto particolare, fatta dalla moglie che ha reso omaggio al suo inquietante personaggio.

Penn Badgley ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno, lo scorso lunedì 1 novembre, con una torta alla frutta tutta per lui. Una torta molto speciale che ha celebrato il suo inquietante personaggio in You, serie tv molto in voga su Netflix, realizzata da sua moglie, Domino Kirke-Badgley.

Per il compleanno di suo marito, Domino, 37 anni, ha fatto realizzare una torta a forma di numero 35, ricoperta di bacche, semi di melograno, fiori, fichi, scaglie d’oro e macarons francesi. Ma non solo!

Infatti sulla torta c’erano anche alcune foto commestibili, dedicate al personaggio di Penn Badgley, ovvero Joe Goldberg di You, che curiosava nel suo berretto da baseball nero mentre perseguitava la sua prossima vittima.

You, la trama della serie Netflix con Penn Badgley

You è una serie drama, targata Netflix, che è già arrivata alla sua terza stagione.

Protagonista è Joe, il manager di una libreria, che rimane colpito da una delle sue clienti, Beck. Dopo il colpo di fulmine, il ragazzo comincia a seguire assiduamente e ossessivamente i suoi passi telematici in rete e sui social network, pronto a ogni cosa pur di conquistarla.

Dal 2018, You ha catalizzato l’attenzione su di sé, sia in positivo che in negativo, soprattutto perché l’argomento di cui si parla, lo stalking, è molto caldo soprattutto negli ultimi anni. Nel cast insieme a Penn Badgley, ci sono anche Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Elizabeth Lail e Jenna Ortega.