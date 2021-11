Ecco alcune indiscrezioni che anticipano alcune possibili dinamiche sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: protagonisti saranno Ida e Diego?

Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne. Dopo aver assistito alla fine della relazione tra Gemma e Costabile, a tornare al centro studio come protagonista dovrebbe esserci Ida Platano accompagnata da Diego Tavani.

Bacio tra Ida e Diego: cosa succederà nel trono classico?

Ida Platano tornerà al centro studio a parlare del suo incontro con il romano Diego Tavani. La dama ha infatti messo un punto definitivo alla storia con Marcello che sembrava dovesse sbocciare. I due dopo le prime uscite si sono allontanati sempre di più per incomprensione e una mancanza di attrazione da parte del cavaliere. Tutt’altra cosa con Diego, i due si sono dati un bacio già durante la loro prima uscita e sembrano molto presi l’una dall’altra. Per quanto riguarda il trono classico Andrea Nicole continua a conoscere i suoi due corteggiatori Ciprian e Alessandro mentre Roberta continua ad avere qualche piccolo problema con Luca. La tronista era infatti uscita dallo studio per raggiungere il corteggiatore che è andato via dopo aver visto un bacio con un altro. Cosa succederà alle due troniste?