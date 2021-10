Netflix ha ufficialmente confermato You 4, la serie sullo stalker omicida Joe Goldberg. Ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi.

Passato quasi un biennio dalla seconda stagione, la terza è uscita su Netflix lo scorso venerdì 15 ottobre. E non finisce qui. Difatti, è già ufficiale You 4, il nuovo capitolo della serie con Penn Badgley protagonista, ispirato ai romanzi di Caroline Kepnes. Mercoledì 13 ottobre, esattamente a due giorni dal rilascio della S3, Netflix ha spazzato via ogni dubbio in merito, attraverso un tweet. È tempo, dunque, di andare a scoprire le informazioni finora trapelate circa la trama, il cast e la location.

You 4: a quando l’uscita in Italia?

Soffermiamoci immediatamente sul possibile periodo di pubblicazione. A causa della pandemia globale, la produzione della S3 è stata posticipata. Le prossime riprese potrebbero cominciare nel corso della primavera: se così fosse, una finestra papabile sarebbe quella di dicembre 2022. Comunque, brancoliamo nel campo delle ipotesi e chissà per quanto vigerà il silenzio.

You 4: la trama della serie tv

Nella season Joe e Love, novelli sposi e genitori, decidono di trasferirsi presso la soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da mamme blogger moraliste, imprenditori dell’hi-tech e biohacker celebri su Instagram. Joe prova a far funzionare le cose, tuttavia teme la letale impulsività della compagna, senza poi considerare le questioni sentimentali.

Una domanda, infatti, lo perseguita: e se la vicina di casa fosse la donna dei suoi sogni? Un conto è scappare nel seminterrato, un altro è essere ingabbiato in un matrimonio “perfetto” con una moglie al corrente di tutto. La fuga si rivela più complicata del previsto.

La saga andrà avanti, sia per l’adattamento televisivo sia per l’originale opera letteraria, malgrado prima abbia preso le distanze in termini di sviluppi del racconto. In un’intervista, la showrunner Sera Gamble aveva confessato la speranza di proseguire.

Abbondavano di idee folli e sarebbe stato davvero divertente realizzarle, aveva aggiunto. Il gigante dello streaming deve aver evidentemente ritenuto valide le argomentazioni e, sicuro di riscuotere ancora buonissimi ascolti, ha concesso il via libera alla S4. Purtroppo, non sono noti dettagli più specifici.

Il cast di You 4

L’ex star di Gossip Girl Penn Badgley rifarà capolino nei panni di Joe Goldberg, il volto principale dello show che, come dimostrano i precedenti, solitamente perseguita le donne per poi ucciderle. L’auspicio dei sostenitori è di ritrovare Victoria Pedretti nel ruolo di Love, la moglie di Joe e madre di suo figlio, anch’essa un’assassina.

Completano il regular cast della S3 Dylan Arnold (Theo), Tati Gabrielle (Marienne), Shalita Grant (Sherry), Travis Van Winkle (Cary) e Scott Speedman (Matthew): saranno confermati? Di certo, la showrunner Sera Gamble e il producer Greg Berlanti garantiranno il proprio apporto.

You 4: il trailer

Ovviamente, il teaser trailer della season 4 non è disponibile. La S3 è appena sbarcata e per questo vi presentiamo il relativo filmato di lancio:

Le location di You 4

In merito all’ambientazione, nessuno scenario andrebbe scartato a priori. Interpellato dalla stampa britannica, Penn Badgley affermò che, indipendentemente dalla location, You 4 sarebbe funzionato lo stesso, persino alle Hawaii e incrociava le dita affinché lo accontentassero: sarà fortunato a tal punto?