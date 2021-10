Tra le serie di successo sudcoreane, My First First Love è andato in onda per due stagioni. Al centro delle vicende, i primi amori.

Prendendo a riferimento gli ultimi anni, My First First Love è uno dei drama coreani che hanno avuto un maggior riscontro di pubblico, esportato con successo da Netflix in tutto il mondo. Proposta sulla piattaforma on-demand dal 18 aprile al 26 luglio 2019, si tratta di un remake dello show Cheo-eum-iraseo, realizzato dal canale OnStyle e anch’esso ideato da Jung Hyun-jung. Se oggi il Paese asiatico ha ottenuto la vetrina mondiale, il merito va attribuito anche al prezioso contributo apportato dalla serie televisiva. Ecco le informazioni principali, dalla trama al cast, fino alle location in cui è stato girato.

My First First Love: la trama della serie tv

Il dramma racconta la storia di Han Song-ji e Yoon Tae-oh. I due si conoscono fin da piccolissimi e adesso, all’età di 23 anni, il loro lungo legame di amicizia continua a essere solido e immutabile. Tuttavia, per via di alcuni imprevisti, si ritrovano a dover dividere lo stesso letto.

Nell’abitazione del ragazzo, studente universitario, finiscono per trasferirsi pure altri amici quali Seo Do-yeon, un suo amico di college focalizzato sullo studio e intento a cercare un lavoro, Choe Hoon, aspirante attore di musical, Oh-Ga-rin, figlia di una ricca famiglia. La narrazione è incentrata sui cinque giovani e le loro incasinate esperienze con il concetto di primo amore. Lo spettacolo, formato da due stagioni, dura complessivamente 16 episodi.

My First First Love: il cast

I protagonisti, Han Song-ji e Yoon Tae-oh, sono rispettivamente interpretati da Jung Chae-yeon (popolare come cantante e la prova attoriale in Drinking Solo) e Ji Soo (Strong Girl Bong-soon). Il cast conta, inoltre, sulla presenza di Jung Jin-young (impersona Seo Do-hyun), Kang Tae-oh (Choe Hoon), Choi Ri (Oh-Ga-Rin) e Hong Jy-yoon (Ryu Se-hyun). La serie, una produzione AStory, è stata scritta da Kim Min-seo, già autore di Little Black Dress, porta la firma di Jung Hyun-jung, sceneggiatore di Discovery of Love e Five Enough. L’executive producer è Lee Sang-baek.

My First First Love: il trailer

Andata in onda per un paio di season, la serie è stata presentata anche su YouTube. Ecco il trailer ufficiale della S1:

Le location di My First First Love

Le riprese di My First First Love sono state effettuate a Seoul, in Corea del Sud, prevalentemente nella casa di Tae-oh, in cui i protagonisti si riuniscono. L’abitazione è in realtà una proprietà privata in una strada tranquilla. Sebbene gli esterni siano praticamente identici a quelli mostrati ai telespettatori, gli interni sono profondamente diversi.