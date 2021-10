I Gemelli di Guidonia sono tra i grandi protagonisti di Tale e Quale Show 2021: ecco tutte le loro imitazioni.

Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino tre fratelli che fin da piccoli hanno avuto la passione per il canto, che tutti conoscono come “I Gemelli di Guidonia”. Un soprannome che ha portato fortunato al trio e che è stato dato loro direttamte da Fiorello in una puntata della sua Edicola Fiore. Da quel momento li si è sempre di più visti in televisione e sono anche tra i grandi protagonisti di Tale e Quale Show 2021, dove si sono messi in luce con le loro imitazioni. E a proposito di imitazioni, vediamo di chi hanno vestito i panni, puntata per puntata, nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

I Gemelli di Guidonia: le imitazioni nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021

L’esordio de I Gemelli di Guidoni a Tale e Quale Show 2021 è stato con una delle canzoni di maggiore dell’estate 2021: Mille. I tre hanno vestito perfettamente i panni di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti cantando quello che è diventato il tormentone estivo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/gemellidiguidonia/

La loro esibizione è piaciuta così tanto che si sono aggiudicati la puntata grazie soprattutto ai voti alti ricevuti da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

I Gemelli di Guidonia: le imitazioni nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

La vittoria nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 è stata bissata nella seconda puntata. Questa volta I Gemelli di Guidonia si sono esibiti con il brano How Deep Is Your Love dei Bee Gees.

La loro prova è stata apprezzata da tutti e tre i giudici ma anche dal giudice imitatore, Vincenzo De Lucia, che ha assegnato 15 punti ai tre fratelli.

I Gemelli di Guidonia: le imitazioni nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

A Tale Quale Show 2021 il detto “non c’è due senza tre” non si è applicate e nella terza puntata i Gemelli di Guidonia non sono riusciti a ottenere la terza vittoria consecutiva.

Il trio che hanno imitato nella puntata è quello formato da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi e la loro Si può dare di più.

I Gemelli di Guidonia: le imitazioni nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021 I Gemelli di Guidonia sono ancora una volta tornati indietro nel tempo vestendo i panni di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana: i Ricchi e Poveri.

Quale canzone hanno cantato? Sarà perché ti amo, il brano più celebre dei Ricchi e Poveri. Il trio si è però dovuto accontentare di chiudere la puntata al nono posto.

I Gemelli di Guidonia: le imitazioni nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2021

Per la quinta puntata di Tale e Quale Show 2021, I Gemelli di Guidonia hanno invece scelto di vestire i panni di uno dei gruppi italiani di maggiore successo degli anni ’60 e ’70: i New Trolls.

Fonte foto: https://www.facebook.com/gemellidiguidonia/