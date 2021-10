Dall’omonimo libro bestseller di Silvia Zucca, approda su Netflix la serie tv Guida astrologica, un prodotto al 100% italiano.

Basata sul bestseller di Silvia Zucca, è in procinto di andare in onda Guida astrologica per cuori infranti, la serie originale italiana targata Netflix. La storia verterà su un’assistente di produzione di una piccola rete televisiva, una ragazza di poco più di trent’anni, che improvvisamente viene a scoprire dell’esistenza di una nuova strada per ottenere il successo e l’amore. Scendiamo nello specifico su quali saranno le peculiarità dello show, di cui vi andremo ora a illustrare la trama, il cast e le location.

Guida astrologica per cuori infanti: a quando l’uscita?

Dopo aver decretato via social l’inizio delle riprese a febbraio 2021, Netflix ha reso noto la data di rilascio dello spettacolo, atteso il 27 ottobre 2021, in tutti i Paesi dove il servizio è disponibile. Tutte le sei puntate della prima stagione saranno fin da subito caricate.

Guida astrologica per cuori infranti: la trama

Alice Bassi è un assistente di produzione per Dora Tv, un piccolo network televisivo. Nonostante sia spesso la più competente della squadra, le possibilità di fare carriera sono risicate. A rendere il periodo ulteriormente complicato il fatto che il suo ex, Carlo Barresi, non solo sta per sposarsi, ma anche per diventare padre. Insomma, il grigiore della vita professionale e sentimentale la demoralizzano.

Lo sbarco di un nuovo direttore creativo nel network, Davide Sardi, incaricato di monitorare il rendimento del team, spezza gli equilibri. Difatti, complice una serie di fraintendimenti, Davide scorgerà in Alice il lato più giocoso.

Il cast di Guida astrologica per cuori infranti

Il volto principale di Alice Bassi è quello di Claudia Gusmano, mentre Michele Rosiello porta in scena Davide Sardi e Lorenzo Adorni l’amico Tio. Fanno, inoltre, parte del cast (tra parentesi il personaggio interpretato): Francesco Arca (Alejandro); Euridice Axen (Barbara Buchneim); Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto); Esther Elisha (Paola Costa); Emanuela Grimalda (Marlin de Rose); Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni); Maria Amelia Monti (Ada Bassi); Alberto Paradossi (Carlo Barresi); Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato); Fausto Sciarappa (Enrico Crippa); Bebo Storti (Guido Bassi).

Prodotto da Italian International Film-Gruppo Lucisano, la sceneggiatura dello show è stata scritta da Bindu de Stoppani – anche creatrice – e Fabrizio Cestaro. Alla regia sempre Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi.

Guida astrologica per cuori infranti: il trailer

Il 5 ottobre 2021 Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale, pure tramite YouTube. Ecco il filmato condiviso sulla piattaforma:

Le location di Guida astrologica per cuori infranti

La serie è stata girata nella primavera 2021 a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.