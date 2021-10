Dato il boom di ascolti Mediaset trasmetterà La notte di Scherzi a parte, una raccolta degli scherzi più apprezzati e riusciti dell’ultima stagione.

La notte di Scherzi a Parte, una puntata bonus

Sembra che la conduzione di Enrico Papi abbia dato al programma di Scherzi a Parte i risultati sperati. La divertente trasmissione di casa Mediaset ha infatti portato a casa un buonissimo numero di ascolti e la produzione, per festeggiare, ha deciso di trasmettere questa domenica 24 ottobre una puntata speciale.

L’affezionato pubblico infatti, che ha seguito fedelmente questa edizione sino al suo ultimo appuntamento della scorsa settimana, verrà premiato con l’episodio La notte di Scherzi a Parte, dove verranno mostrati e rimontati gli scherzi più divertenti e coinvolgenti di questa edizione. Assisteremo quindi nuovamente alla sfida dello share della domenica serale tra il format della Mediaset e la serie televisiva Cuori, in onda su Rai1.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Enrico Papi potrebbe condurre una nuova stagione

Dopo essere stato assente dalla rete Mediaset per diverso tempo, Enrico Papi è ritornato col botto e non ha intenzione di lasciarci. Dato il suo ottimo lavoro con Scherzi a Parte è infatti probabile che lo vedremo nuovamente vestire il ruolo di conduttore per la prossima stagione del programma. In più, sta già lavorando ad un altro programma che andrà in onda nel pre-serata, di cui però non sappiamo ancora molto. Voi siete felici di rivedere il presentatore sul piccolo schermo?