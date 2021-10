Volete vedere Squid Game in italiano? Presto sarà possibile: Netflix ha deciso di doppiare la serie TV sudcoreana.

Squid Game è la serie TV dei record di Netflix e in poco tempo ha battuto tutti i record di visualizzazione: un successo del tutto inaspettato, basti pensare che in Italia i vari episodi della prima stagione sono stati rilasciati solamente in lingua originale, il coreano, con i sottotitoli. Dopo aver visto quanto è piaciuta la serie TV nel nostro Paese, Netflix ha ora deciso di doppiarla anche in italiana (sono già presenti i doppiaggi in inglese, francese, tedesco e spagnolo). Una notizia questa che era attesa da diverso tempo.

Squid Game: la serie TV dei record

Abbiamo parlato in precedenza di Squid Game come la serie TV dei record, ma come si traduce questa espressione in numeri? 111 milioni di spettatori, in tutto il mondo, che hanno visto le puntate della serie TV nei soli primi 17 giorni dal rilascio sulla piattaforma streaming.

Squid Game

E se non bastasse, aggiungiamo anche che Squid Game è stata la serie TV che su Netflix ha abbattuto nel minor tempo il muro delle 100 milioni di visualizzazioni (sempre considerato le visualizzazioni in tutto il mondo).

Squid Game: la trama e il cast della serie TV

Il protagonista di Squid Game è Seong Gi-hun, un uomo disperato, pieno di debiti, che è stato lasciato dalla moglie che, insieme alla figlia, sta per lasciare la Corea del Sud per trasferirsi negli Stati Uniti. Song Gi-hun decide di partecipare così ai Squid Game, senza sapere però esattamente cosa siano, per cercare di vincere l’importante somma di denaro in palio che potrebbe fargli cambiare la vita.

E’ così che Seong Gi-hun si ritrova insieme ad altri 456 partecipanti, uomini e donne disperati come lui, a partecipare a una serie di giochi, come 1, 2, 3 stella, ma mortali: chi perde viene infatti ucciso. Il protagonista è interpretato da Lee Jung-jae.