L’Italia è sempre di più la meta preferita dai produttori e registi di serie TV straniere: ecco tutte quelle girate nel nostro Paese.

Vedere parti dell’Italia nelle puntate delle serie TV straniere è sempre più comune: il nostro Paese, infatti, sta attirando sempre più produttori e registi che lo hanno scelto come location per girare le loro storie e in alcuni casi anche ad ambientarle. In precedenza era stato il grande cinema americano ad avvicinarsi sempre di più al nostro Paese: abbiamo visto in Italia i supereroi Marvel (Avengers: Age of Ultron è stato girato, in parte, al Forte di Bard in Valle D’Aosta) e quelli DC (Erice è una delle location di Aquaman), l’agente 007 e anche Tom Cruise in Mission Impossible, ora però ci sono sempre più anche gli attori e le attrici delle serie TV straniere a girare le scene in Italia.

Le serie TV straniere girate in Italia

La Casa di Carta: è una delle serie TV di maggiore successo degli ultimi anni e la terza stagione è stata in parte girata e ambientata in Italia. Ricordiamo ad esempio Berlino e il Professore parlare a due passi dal Duomo di Firenze.

La casa di carta

The Swarm: girata tra Venezia, Rovigo e Trani è la trasposizione televisiva del romanzo Il quinto giorno. La serie TV americana arriverà in Italia tra il 2022 e il 2023.

The White Lotus: è una serie TV antologica firmata HBO la cui storia si sviluppa all’interno di alcuni hotel di lusso. Tra questi ci sarà anche il San Domenico Palace di Taormina.

Hotel Portofino: anche in questo caso la storia ruota intorno a un hotel. Questa serie TV è un thriller di produzione internazionale ed è girata a Rapallo.

Hannibal: anche il celebre cannibale Hannibal Lecter è stato in Italia, i primi episodi della terza stagione sono infatti stati girati a Firenze.

The Flight Attendant: la serie TV con protagonista Kaley Cuoco è stata girata in parte anche a Roma, i viaggiatori avranno certamente riconosciuto in molte scene l’aeroporto di Fiumicino.

Catch-22: non è certo un mistero che George Clooney ami l’Italia, ha anche una villa su Lago di Como, e come location per la sua serie TV ha scelto la Sardegna.

Trust: è la miniserie che racconta la storia del rapimento di John Paul Getty. Il fatto di cronaca è avvenuto in Italia e anche la serie TV è girata tra la Valle D’Aosta, la Calabria e la Basilicata.

