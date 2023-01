Ecco le location di Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, è il terzo film della trilogia diretta da Peter Jackson.

Nel 2014 è uscito nelle sale cinematografiche il film che ha chiuso la trilogia de Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate. Pur non avendo lo stesso successo de Il Signore degli Anelli, anche con questi film Peter Jackson è riuscito a conquistare un vasto pubblico in tutto il mondo, appassionando al mondo creato da Tolkien nei suoi romanzi fantasy. Vediamo ora quali sono le location utilizzate dal regista per questo ultimo capitolo della sua saga.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: le location del film

Così come i due precedenti film della saga, Un viaggio inaspettato e La desolazione di Smaug, anche Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate è stato girato in Nuova Zelanda.

Casa Hobbit

Una parte del film è stata però girata in Inghilterra: parliamo delle varie scene negli interni, che sono stati tutti costruiti nei Pinewood Studios che si trovano nel Buckingamshire. Oltre che gli studi cinematografici inglesi, Peter Jackson ha utilizzato anche quelli di Stone Street a Wellington.

A Matamata, un piccolo paese che si trova poco distante da Auckland, è stata ricostruita La Contea, dove Bilbo torna alla fine delle avventure. Il lago Pukaki è stato utilizzato come set per ricreare la cittadina di Pontelagolungo.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: il cast del film

Il ruolo del protagonista nella trilogia de Lo Hobbit, quello di Bilbo Baggins, è stato affidato a Martin Freeman. Ian McKellen è invece tornato a interpretare Gandalf, così come già aveva fatto per la trilogia de Il Signore degli Anelli.

Richard Armitage è invece il nano Thorin Scudodiquercia. Nel cast del film troviamo poi James Nesbitt, Ken Scott, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Waeving, Eliza Wood che ritroviamo nei panni di Frodo e Andy Serkys in quelli di Gollum.

