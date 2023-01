Ecco quali sono le location di Black Out – Vite sospese, la fiction in onda su Rai 1 con protagonista Alessandro Preziosi.

Una valanga che isola completamente i residenti di un piccolo paesini di montagna e gli ospiti di un lussuoso hotel: in attesa dei soccorsi, i protagonisti dovranno fare i conti con una serie di misteri. E’ questa, in estrema sintesi, la trama di Black Out – Vite sospese, la fiction di Rai 1 diretta da Riccardo Donna. La prima stagione è composta da otto episodi che vengono trasmessi in quattro puntate per altrettante settimane. Vediamo ora quali sono le location di Black Out – Vite sospese.

Black Out – Vite sospese: le location della fiction

Black Out – Vite sospese è ambientato in un paesino del Trentino-Alto Adige chiamato Valdena. Il realtà dell che si vede è il paese di Caoria, situato in provincia di Trento, nella valle di Vanoi. Caoria è uno splendido comune circondate dalla catena delle Pale di San Martino.

Alessandro Preziosi

La location principale della fiction di l’hotel di lusso nella quale restano intrappolati i protagonisti, in realtà Villa Welsperg, un resort di lusso che si trova a Tonadico San Martino di Castrozza. Oltre che nella Valle del Vanoi le riprese delle varie puntate di Black Out – Vite sospese sono state effettuate anche in Valle del Primiero e Val Venegia.

Insomma, nel corso dei vari episodi della serie TV di Rai 1 non mancano gli splendidi scenari da vedere che attori e attrici hanno potuto anche vivere in prima persona durante le riprese.

Black Out – Vite sospese: il cast della fiction

Il protagonista principale di Black Out – Vite sospese è il broker finanziario Giovanni Lo Bianco che è interpretato da Alessandro Preziosi. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Rice Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Michael Lumiere, Caterina Shulha, Giorgio Caputo, Riccardo Maria Maniera e Federico Russo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG