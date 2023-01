Vi è piaciuta la prima puntata di Black Out – Vite sospese? Ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1.

Lunedì 23 gennaio 2023 su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Black Out – Vite sospese. Si tratta di una novità tra le fiction della Rai, una nuova produzione originale: è un thriller ambientato in montagna, in un hotel che rimane isolato a causa di una valanga. La seconda puntata della fiction, sempre composta da due episodi, va in onda martedì 24 gennaio in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa: vediamo ora le anticipazioni sulla puntata 2 di Black Out – Vite sospese.

Black Out – Vite sospese: le anticipazioni della puntata 2

Vediamo ora le anticipazioni degli episodi 3 e 4 di Black Out – Vite sospese. Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima non è stato proprio un incidente frutto del caso ma che è stato uno degli altri ospiti dell’hotel a provocarlo. Nel frattempo nell’albergo arriva un nuovo ferito: è un sopravvissuto alla caduta dell’elicottero che il giorno precedente aveva sorvolato la valle. A portarlo in hotel è Giorgio, un parente del proprietario dell’hotel.

Alessandro Preziosi

La comparsa del nuovo ferito fa capire a tutti gli ospiti dell’hotel che l’elicottero che doveva salvarli è in realtà precipitato. Anita e Lorenzo nel frattempo, mentre sono alla ricerca di un momento di intimità, provocano inavvertitamente un black out a tutto l’hotel accendendo l’idromassaggio all’interno di una vasca della Spa, il cortocircuito che provano mette a rischio la vita di Elena.

Black Out – Vite sospese: il cast

Il protagonista principale di Black Out – Vite sospese è il broker finanziario Giovanni Lo Bianco che è interpretato da Alessandro Preziosi. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Rice Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Michael Lumiere, Caterina Shulha, Giorgio Caputo, Riccardo Maria Maniera e Federico Russo.

