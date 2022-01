The Swarm è la serie TV americana ma girata in Italia: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel 2004 nelle librerie tedesche è uscito Il quinto giorno, romanzo di Franz Schatzing che si è ben presto trasformato in un best seller a livello internazionale (nel 2005 è arrivato anche in Italia). Il successo del libro è stato tale da attirare l’attenzione del produttore Frank Doelger (che è stato anche il produttore de Il Trono di Spade) che ha deciso di trasformarlo in una serie TV dal titolo The Swarm. E’ una produzione molto ambiziosa che riguarda anche l’Italia, visto che gli episodi sono girati tra Venezia, Rovigo e Trani. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

The Swarm, la serie TV: le anticipazioni

Ma di che cosa parla The Swarm? Nella serie TV la trama ruota intorno a strani fenomeni che si verificano nei mari di tutto i mondo, con gli animali marini che diventano improvvisamente aggressivi e che attaccano le navi rendendo praticamente impossibile il commercio via mare.

Telecomando e schermo TV

Un gruppo di scienziati si mette al lavoro per cercare di capire le cause di quello che sta succedendo, ad avere l’intuizione che potrebbe rivelarsi corretta è il biologo marino Sigur Johanson: se la sua teoria fosse reale, tutte le conoscenze riguardo alla vita sulla Terra sarebbe messe in dubbio.

The Swarm, la serie TV: il cast

Nel cast di The Swarm troviamo diversi attori e attrici europei: Cécile de France, Barbara Sukowa, Sharon Duncan-Brewster, Jack Greenlees, Lydia Wilson, Krista Kosonen, Alexander Karim, Leonie Benesch, Takuya Kimura, Takehiro Hiera, Rosabell Laurenti Sellers, Dutch Johnson e Joshua Odjick.

The Swarm: la serie TV quando esce?

Non c’è ancora una data di uscita per quanto riguarda gli 8 episodi di The Swarm. La serie Tv (la Rai potrebbe trasmetterla) dovrebbe comunque arrivare sul piccolo schermo tra il 2022 e il 2023.

Riproduzione riservata © 2022 - DG