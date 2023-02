Ecco le location di Resta con me, la fiction in onda su Rai 1 che ha come protagonista principale Francesco Arca.

La penna e la fantasia di Maurizio De Giovanni sono stati fonte d’ispirazione per la Rai per diverse fiction di successo (I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, Il commissario Ricciardi, sono tutte tratte dai suoi romanzi). Da una sua idea è nata ora anche Resta con me, fiction che domenica 19 febbraio 2023 fa il suo debutto assoluto con la prima puntata della prima stagione su Rai 1. Vediamo ora quali sono le location di Resta con me.

Resta con me: le location della fiction di Rai 1

Cosa lega I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il commissario Ricciardi, oltre al fatto di essere fiction tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni? Risposta semplice: l’ambientazione. Sono infatti tutte ambientate a Napoli. E Resta con me, che ha nata da un’idea dello stesso scrittore partenopeo, poteva quindi avere un luogo diverso dove essere ambientata la storia? Ovviamente no.

Francesco Arca

Napoli è infatti la città che ha ospitato le riprese di tutte le puntate della fiction: è tra le sue strade e nel lungomare che attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono mossi e hanno lavorato per girare le varie scene della serie TV.

Resta con me: il cast della fiction di Rai 1

Il protagonista di Resta con me è Francesco Arca, che veste i panni del vice questore Alessandro Scudieri. La moglie Paola è invece interpretata da Laura Adriani. Nel cast della fiction di Rai 1 ci sono anche Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri e Claudia Tranchese.

La regista della fiction Resta con me è Monica Vullo, che ha diretto anche Distretto di Polizia, Don Matteo, Un Passo dal Cielo e I Bastardi di Pizzofalcone.

