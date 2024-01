Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo, ha raccontato a “La vita in diretta” le ultime volontà della madre.

La scomparsa di Sandra Milo ha reso necessario un cambiamento nella programmazione televisiva di lunedì, in modo da per dedicare ampio spazio alla vita dell’attrice. In particolare, il programma “La Vita in Diretta” in onda sui Rai1 ha coinvolto Debora Ergas, figlia di Sandra Milo e inviata di lunga data del programma, la quale ha parlato della sua mamma in una diretta telefonica con Alberto Matano.

L’intervento televisivo di Debora Ergas

Debora Ergas, in collegamento con “La vita in diretta” ha parlato del sorriso sempre presente sulla faccia della madre, che nonostante le difficoltà è sempre stata capace di offrire un’immagine di donna capace di sorridere. Ha poi svelato il desiderio della madre di voler essere ricordata come una donna sorridente, bella, elegante e luminosa “come l’abbiamo sempre vista“, piuttosto che come è apparsa negli ultimi giorni della sua vita.

Durante l’ultimo viaggio, Sandra Milo sarà vestita “come una sposa, tutta di bianco perché era uno dei suoi vestiti preferiti, un vestito anche molto sexy, perché lei a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque“.

“Le abbiamo messo il rossetto – ha svelato la primogenita dell’attrice scomparsa – perché lei mi diceva sempre ‘io senza rossetto non vado a buttare nemmeno l’immondizia“. Porterà anche i tacchi a spillo e una collana di bigiotteria, così da apparire bellissima e affascinante come è sempre stata.

Sandra Milo

Sandra Milo paladina dei diritti civili

Debora Ergas ha anche voluto sottolineare l’impegno della madre come promotrice dei diritti civili, dedita alla lotta contro la violenza sulle donne e alla difesa dei figli nati al di fuori del matrimonio. “Se oggi c’è un diritto di famiglia è stato anche grazie alle sue battaglie pubbliche“, ha aggiunto la primogenita.

Sandra Milo ha sempre combattuto contro le discriminazioni e l’omofobia, schierandosi al fianco di coloro che venivano giudicati diversi dalla cosiddetta “normalità”. È stata una donna indipendente e libera, sostenitrice dell’importanza di essere se stessi e indipendenti: “Se tu non dipendi economicamente da nessuno – diceva sempre l’attrice – non dipendi di testa da nessuno, se sei te stesso in qualsiasi momento te la cavi“.

Sandra Milo riceverà l’ultimo saluto nella camera ardente allestita al Campidoglio, dove sarà possibile visitarla. I funerali si terranno mercoledì 31 gennaio a Roma.