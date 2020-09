Dopo un anno e mezzo di terapie, Sabrina Paravicini ha sconfitto il cancro, e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro.

A Storie Italiane Sabrina Paravicini (nota per aver interpretato il ruolo dell’infermiera Jessica in Un medico in famiglia) ha raccontato la dura battaglia da lei affrontata lo scorso anno, contro il cancro al seno. L’attrice ha ripercorso la difficile esperienza vissuta nel suo libro “Fino a qui tutto bene. Un viaggio difficile, ma straordinario”, il cui ricavato andrà in beneficenza per la lotta ai tumori.

Nel salotto di Eleonora Daniele Sabrina Paravicini ha raccontato la scoperta della sua malattia, i mesi di chemioterapia e la paura di morire. “Ho scritto addirittura un foglio, una specie di testamento, ho avuto paura perchè quando hai una famiglia hai paura di non essere presente”, ha affermato l’attrice.

Paravicini: la guerra contro il cancro

Quando ha scoperto di avere un tumore maligno, Sabrina Paravicini ha dichiarato di aver avuto quasi un “distaccamento della personalità”, come se la tragedia stesse capitando a un’altra e non a lei: “Quando ho sentito la parola “tumore maligno” ho avuto quasi come un distaccamento della personalità, e poi mi sono detto che non era vero che avrei rifatto tutti gli esami”, ha raccontato l’attrice a Storie Italiane, dove si è recata per presentare il suo libro.

Sabrina Paravicini ha raccontato di aver scoperto di essere malata proprio in un momento di grande felicità: lei e suo figlio Nino, affetto da autismo, avevano appena iniziato a presentare il film che avevano girato insieme (Be Kind – Un viaggio gentile all’interno della diversità).

“La prima volta che avevo presentato il film avevo già la parrucca. Io vivevo questo momento di grande consenso e mi dicevo che la vita mi dava tanto in un momento in cui mi stava togliendo tanto. Mi domandavo perchè arrivava questa cosa, (…) Mi sono data la risposta: io avevo dato tantissimo agli altri ed era il momento di dare cura a me stessa, di ri-centrarmi e di volermi bene”, ha affermato

Oltre al suo libro Fino a qui tutto bene, l’attrice ha aggiornato costantemente i fan sui social durante tutto il suo percorso di cura, annunciando anche la sua ultima seduta di chemioterapia e l’operazione da lei subita per rimuovere il tumore.

