Rosa Perrotta è stata presa di mira dagli haters e lei stessa ha replicato via social con uno sfogo al vetriolo.

Rosa Perrotta ha deciso di concedersi una vacanza insieme al fidanzato Pietro Tartaglione e ai loro due figli. Nelle ultime ore, sui social, qualcuno ha preso di mira l’influencer in quanto uno dei suoi due figli non sarebbe stato bene la settimana scorsa e, per questo, andare in vacanza ora (secondo il detrattore e altri utenti social), avrebbe potuto rivelarsi pericoloso. Sulla questione è intervenuta la stessa Rosa Perrotta, che ha tuonato:

“Ripetiamo tutte insieme due concetti super utili. Il primo ce lo regala generosamente la scienza: i bambini si ammalano per virus e batteri”, e ancora: “Il secondo concetto non ha basi scientifiche, lo ammetto. Ma è ancora più interessante: Fatti i figli tuoi”.

Rosa Perrotta

Rosa Perrotta contro gli haters

Rosa Perrotta ha tuonato contro gli haters che l’hanno presa di mira come madre dopo che lei e Pietro Tartaglione hanno deciso di portare i due figli in vacanza con loro nonostante una settimana fa uno dei due bambini (Achille) abbia avuto una brutta influenza. “Ecco come si ammala un figlio”, le ha scritto un utente via social, mentre un altro ha risposto: “Dopo la febbre non mi sembrava il caso di fare uscire tuo figlio con questo vento”.

Rosa Perrotta racconta spesso i retroscena della sua vita privata insieme ai figli sui social e di recente l’ex volto di UeD ha anche svelato di aver vissuto un periodo di crisi con Pietro Tartaglione a seguito della nascita dei suoi due figli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG