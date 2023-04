Massimo Ceccherini ha confessato per la prima volta i retroscena sui suoi problemi con l’alcol e sul suo amore per la moglie.

Di recente Leonardo Pieraccioni ha svelato in un’intervista che Massimo Ceccherini sarebbe stato “salvato” dai suoi problemi “con qualche bicchiere di troppo” da sua moglie, Elena Labate, con cui oggi l’attore vive la sua vita privata nel massimo riserbo. Lo stesso Ceccherini ha confermato al Corriere della Sera quanto svelato dal suo storico amico e collega, e ha affermato: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte”.

Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini: la moglie e i problemi con l’alcol

Massimo Ceccherini non ha fatto segreto di aver vissuto qualche problema con l’alcol e di aver trovato la serenità grazie a sua moglie Elena che, a suo avviso, sarebbe stata un dono per lui da parte di Dio. “Dopo la disperazione più profonda le cose mi sono arrivate come per magia”, ha confessato Ceccherini che, dopo l’incontro con Elena, ha deciso di andare a vivere con lei in campagna. I due sarebbero inseparabili e, quanto ai suoi problemi con l’alcol, Ceccherini ha confessato: “Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata”

