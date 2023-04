Alex Schwazer ha confessato di aver sentito la sua ex, Carolina Kostner, a seguito dell’uscita della serie Netflix a lui dedicata.

Alex Schwazer ha rotto il silenzio sulla presenza di Carolina Kostner nella serie Netflix a lui dedicata. I due sono stati insieme 10 anni fa, quando l’atleta è stato investito la prima volta dallo scandalo doping. Al settimanale Chi Schwazer (che nel frattempo ha ritrovato la serenità accanto a sua moglie Kathryn Freund, madre dei suoi due figli) ha detto:

“Ci siamo sentiti. Pensavo non le avessero spiegato il suo ruolo, che non avesse capito che ero io il protagonista. Mi ha sorpreso, si parlava di cose molto passate e di me. Nell’esserci è stata generosa, pensavo non volesse, ma solo per il fatto che è passato tanto tempo. Anche io non parlo tanto di lei, non ho nessun tipo di sentimento negativo, ma non mi va di farlo”.

Alex Schwazer

Alex Schwazer e Carolina Kostner: il rapporto

All’epoca della loro storia d’amore, Alex Schwazer e Carolina Kostner hanno fatto sognare milioni d’Italiani e sono stati tra gli indiscussi protagonisti della cronaca rosa. La loro unione però è naufragata non appena Schwazer è stato travolto dallo scandalo doping e a sorpresa Carolina ha deciso di prendere parte alla docuserie Netflix incentrata sulla vita e lo scandalo che lo ha travolto.

Lo stesso Schwazer, che oggi è più felice che mai accanto a sua moglie e ai suoi due figli, ha affermato che sarebbe rimasto sorpreso dall’intervento di Carolina nella serie e ha anche ammesso di non voler parlare pubblicamente della sua celebre ex, per cui comunque non proverebbe sentimenti negativi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG