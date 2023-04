A Le Iene il cantante Diodato ha tenuto un toccante monologo sui temi del lavoro, del salute e della libertà.

Nella giornata del 25 aprile a Le Iene, Diodato ha tenuto un toccante monologo in cui ha parlato dell’importanza della libertà, del lavoro e soprattutto della salute che, in alcuni ambienti lavorativi, non verrebbe tutelata o rispettata.

“Eppure io vengo da una città, Taranto, in cui ci sono lavoratori che avrei sinceramente difficoltà a definire liberi. Ma non solo loro: nella mia città la parola libertà è una parola complessa, per tutti. Sarà perché da ormai tanti anni ci hanno chiesto di scegliere tra due diritti fondamentali, il lavoro o la salute. Tra il lavoro o l’ambiente, e quindi la salute. Che libertà c’è in tutto questo? Ogni anno il primo di maggio organizziamo a Taranto una manifestazione, una festa consapevole, libera, che conta chi c’è, chi non c’è e anche chi non c’è più”, ha dichiarato il cantante al programma tv.

Diodato: il monologo a Le Iene

Facendo riferimento alle due importanti feste di questi ultimi giorni (La Festa della Liberazione del 25 Aprile e La Festa dei lavoratori del 1° maggio) Diodato ha tenuto un toccante monologo a Le Iene incentrato sui temi della libertà e del lavoro. Il cantante, direttore artistico della manifestazione Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, ha parlato anche di quanto molti lavoratori della sua città chiedano maggiori tutele per essere “liberi” nel mondo del lavoro.

“Ogni Uno Maggio, si chiama così la nostra manifestazione, da ormai dieci anni, proviamo a disegnare un destino diverso e diciamo una cosa semplice, che a quanto pare però è semplicemente complessa: vogliamo essere liberi”, ha dichiarato l’ex vincitore di Sanremo. Sui social in tanti hanno lodato il suo toccante monologo a Le Iene e non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

