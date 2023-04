Sono momenti di grande gioia in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia ha visto nascere solamente poche ore fa la piccola Matilda Luce. Dopo grande attesa, i due sono diventati, ancora una volta, genitori. Così, il neo papà ha voluto dedicare alle sue donne del momento un tenerissimo pensiero che ha condiviso sui social.

Attraverso un post Instagram con annesse foto, Marco Fantini ha voluto omaggiare sua moglie, nonché madre dei suoi figli, Beatrice. Allo stesso tempo, l’ex volto di Uomini e Donne, ovviamente, non ha fatto mancare un dolcissimo pensiero per la piccola neo arrivata Matilda Luce.

Sui social il ragazzo ha scritto: “All’Amore e alla Luce che emani”. Poi, taggando la compagna di vita, ha aggiunto: “Grazie per dato alla luce questa bellissime creatura vi amo”.

Come detto, nel suo contenuto social, l’uomo ha aggiunto delle foto davvero molto belle e dolcissime che lo vedono protagonista insieme alla bambina.

Inutile dire che i fan e gli amici della coppia hanno preso d’assalto il profilo dell’uomo con commenti di grande affetto. “Siete una famiglia bellissima, complimenti”, ha scritto un utente. “Mi fate emozionare”, ha detto un altro.

Poi, c’è anche chi azzarda subito i primi pareri sulla somiglianza della piccola: “Mi dispiace, ma è tutta sua madre”.

Di seguito il post Instagram dell’ex volto di Uomini e Donne con le parole e le foto:

View this post on Instagram

