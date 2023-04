Rispondendo ad alcune domande dei fan, Micol Incorvaia ha fatto chiarezza sulla sua relazione con Edoardo Tavassi dopo il GF Vip.

Dopo la conclusione del GF Vip, gli ex concorrenti sono tornati alle loro rispettive vite. Anche le coppie che si sono create nella Casa hanno fatto lo stesso. Se da una parte i “Donnalisi”, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, e gli “Oriele”, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, stanno pubblicando diversi contenuti insieme, lo stesso non si può dire degli ‘Incorvassi’, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Proprio in tal senso, la ragazza ha voluto fare chiarezza a chi le chiedeva come andassero le cose tra loro.

Micol Incorvaia e la storia con Edoardo Tavassi: le parole

Alfonso Signorini

Rispondendo in un box domande ai suoi fan, Micol Incorvaia ha fatto capire che tra lei ed Edoardo tutto procede al meglio. “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato”, ha precisato la ragazza.

E ancora: “ll fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia d’amore non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale”.

Solamente pochi giorni fa era stato lo stesso Edoardo a parlare della sua relazione con la bella bionda spiegando come stia “vivendo e godendo di tutte le cose che mancavano al GF con la sua dolce metà”.

Insomma, nessuna rottura tra i due ragazzi. Anzi. Le cose procedono al meglio senza necessità di dover per forza far vedere tutto ai fan sui social.

Di seguito anche un post Instagram dei due all’interno della Casa del GF Vip:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG