Protagonista di Amici, Arisa ha parlato dell’esperienza con gli allievi sottolineando cosa pensa dei vari ragazzi e non solo.

Un modo tutto suo per insegnare e stare accanto ai ragazzi della scuola di Amici. Stiamo parlando di Arisa che insieme a Raimondo Todaro sta continuano a seguire la sua squadra di talenti. A TV, Sorrisi e Canzoni, l’artista ha raccontato come sta affrontando l’esperienza nel programma e quali sia il suo rapporto e pensiero verso i giovani studenti.

Arisa e i ragazzi di Amici: le parole



“Federica è il simbolo della didattica buona di Amici”, ha esordito la cantante e maestra del programma. “Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare a regola d’arte e non rispettava le melodie. Si è impegnata al cento per cento, ha iniziato a suonare il pianoforte, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello, una veramente forte, ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso”. Sono state queste le prime parole di Arisa a proposito della ormai ex allieva uscita nelle precedenti puntate del Serale.

Un passaggio anche sul giovane Wax: “Rispetto a Federica è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile… non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, ha scelto Wax e Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione”.

Rivelazione anche sul suo rapporto con i ragazzi una volta terminato il programma: “Se sento i ragazzi dopo la fine del programma? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante dopo l’uscita di Federica:

