Arriva la risposta di Rosa Chemical alle deputata di FdI Maddalena Morgante. Sul caso Amadeus ha preso la sua decisione in vista di Sanremo.

Si chiama ‘Made in Italy’ ed è il pezzo con cui Rosa Chemical si presenterà a Sanremo 2023. Una canzone che ha generato non poche polemiche ed in particolare la forte reazione di Maddalena Morgante, deputata di FdI, che aveva chiesto di non far esibire l’artista a causa dei messaggi contenuti nel testo del brano. Sul tema, è arrivata la replica dell’artista ma anche la decisione di Amadeus, direttore artistico del Festival.

Rosa Chemical, le polemiche e la decisione di Amadeus

Rosa Chemical

Nel corso della festa di Radio Italia alla vigilia dell’avvio del Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha provato a spegnere le polemiche e ha risposto alla deputata di FdI con grande stile, senza mai nominarla. “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio”, le parole dell’artista con chiaro riferimento alla polemica.

Un modo ironico e simpatico per provare a mettere a tacere ogni questione.

Vicenda che ha visto, ovviamente, anche l’interessamento del direttore artistico Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di vigilia odierna, il presentatore ha risposto alle domande dei giornalisti sul motivo per cui proprio il cantante sia stato messo, in termini di esibizioni, come terzultimo nella seconda serata della gara di Sanremo 2023: “Devo distribuire i cantanti assicurando un’attenzione sempre alta televisivamente parlando”. E ancora: “Ad ogni modo Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi”.

Insomma, decisione presa e nessun riferimento, anche in questo caso, alle polemiche con la deputata di FdI. Il conduttore se l’è cavata in modo perfetto evitando l’aperture di questioni e ulteriori attriti ancor prima dell’avvio della kermesse.

Di seguito anche un post Instagram di Sanremo con l’artista protagonista che parla proprio del suo brano:

