Famosa la primissima partecipazione di Massimo Ranieri a Sanremo nell’edizione del 1968. Il cantante portò ‘Da bambino’.

Massimo Ranieri è uno dei cantanti storici della musica italiana. Per lui l’avventura con Sanremo è iniziata decisamente tani anni fa, quando nel 1968 si esibì, appena 17enne, con ‘Da bambino‘. Vi ricordate di quella canzone?

Massimo Ranieri: la prima volta a Sanremo

Massimo Ranieri

“Sorriso aperto, gioviale. L’unico cantante napoletano presente nella finalissima di oggi”, aveva detto di lui Pippo Baudo al momento di annunciare l’arrivo di Massimo Ranieri sul palco. “Cantante già affermato con pochissime canzoni. Canterà un motivo firmato da Pradella e Angiolini. Dirige il maestro Franco Monaldi”.

Dopo la presentazione, toccò al giovane artista stregare Sanremo ’68 e, in effetti, ci riuscì. Non per la vittoria ma per quanto poi fatto in carriera anche grazie a quella esibizione poderosa che lo portò a posizionarsi al settimo posto.

Di seguito anche l’esibizione al Festival del 1968 su Youtube e un post Instagram di una pagina che ricorda la partecipazione del cantante alla prossima edizione di Sanremo 2023.

Da Bambino: parte del testo

Di seguito vogliamo riportarvi una piccola parte del testo molto significativa:

Da bambino non sei solo

Ma da uomo puoi sperare

Che una donna ti sorrida

