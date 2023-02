Tornati insieme per Sanremo 2023 gli Articolo 31, in passato, si erano separati. Ma sapete per quale motivo?

Hanno messo una pietra sopra i vari dissapori prendendo parte a Sanremo 2023. Ma perché gli Articolo 31 avevano litigato e si erano separati? La risposta l’hanno data i diretti interessati J-Ax e Dj Jad.

Perché gli Articolo 31 avevano litigato?

I successi degli Articolo 31 in carriera sono stati tantissimi, come tanti sono stati i litigi che hanno portato alla loro separazione. Era il 2006 quando Alessandro Aleotti (J-Ax) e Vito Luca Perrini (DJ Jad) si sono salutati per avviare le loro carriere da solisti.

Articolo 31

Ed è proprio questa la ragione per cui gli Articolo 31 si erano separati. La confessione era arrivata in alcune interviste dei due artisti. In particolare si era fatta chiarezza a Le Iene dove J-Ax aveva detto: “Sono stato io a rompere. Volevo dimostrare a tutti che potevo farcela anche da solo. Sono andato da Jad e gli ho detto che volevo fare il solista. Sentivo di avere troppo peso sulle mie spalle”.

Tra i due si era parlato di cattivi rapporti e malumori ma, col passare del tempo, ogni questione è stata risolta tanto che il loro rapporto è tornato ad essere forte. Così tanto da farli rimettere insieme in svariati momenti. In primis nel 2018 con un tour vero e proprio, e in secondo luogo a Radio DEEJAY nel 2021, in occasione dei 25 anni di ‘Così com’è’, album contenente alcune delle hit più amate del gruppo.

Adesso i due si confermano uniti e prenderanno parte a Sanremo 2023 col brano ‘Un bel viaggio’.

Di seguito anche un post Instagram di J-Ax:

