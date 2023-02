Il racconto di Natalia Paragoni sulla gravidanza. La donna diventerà madre per la prima volta con il compagno Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori alla fine dell’estate. I due, noti al pubblico del piccolo schermo grazie all’esperienza a Uomini e Donne, hanno da poco annunciato la dolce attesa. Ora, la giovane influencer ha raccontato anche alcune cose molto curiose relative a quando ha scoperto di essere incinta.

Il racconto di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Attraverso le sue stories su Instagram, Natalia Paragoni ha detto: “Ho avuto il ciclo normalissimo. Infatti non me ne ero accorta. Non è stato neanche un ciclo leggero… Ho avuto dei sospetti per via del forte mal di stomaco e per questa pancia bassa che era gonfia… Con la mia ginecologa non riuscivo a capirne il motivo. Poi ho fatto un test per sicurezza ed è risultato positivo”.

Rispondendo ancora alle domande che le sono arrivate dai fan, la giovane influencer ha aggiunto riguardo alla maternità e all’arrivo del primo figlio: “Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no… Ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora. Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto a ora. Penso che sia normale”, ha spiegato.

Insomma, la donna sta riflettendo e sta crescendo anche grazie a questa maternità che sarà certamente una grande e importante esperienza. Da quanto si apprende, la data prevista per il parto è il 4 agosto 2023. Per quanto concerne il nome del piccolo ci sarebbero diverse scelte per quanto riguarda la possibilità di avere una femminuccia. Mentre se fosse un maschietto pare che il nome sarebbe già stabilito.

A questo punto non resta che attendere per scoprire come procederà questo periodo. Siamo sicuri che la giovane coppia parlerà ancora tante volte ai suoi fan in questi mesi.

Di seguito un recente post Instagram della influencer:

