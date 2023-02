Scontro di fuoco tra Luca Onestini e Matteo Diamante davanti alle telecamere del Gf Vip: tra i due sono volati stracci e insulti.

Alfonso Signorini ha deciso di mettere a confronto Luca Onestini e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizzon, che aveva dedicato un tweet poco felice all’ex tronista. “Chi parla dietro o fa cattiverie a una ragazza, è e sempre rimarrà un piccolo uomo. Cresci”, aveva scritto l’ex de L’Isola dei famosi attaccando Onestini per il suo atteggiamento poco chiaro nei confronti di Nikita. Il Gf Vip, quindi, ha cercato di mettere pace, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Luca e Matteo, offese e insulti

Messi a confronto, Luca Onestini e Matteo Diamante non sono riusciti a comprendersi, anzi. Tra loro sono volate parole grosse e insulti e l’incontro si è rivelato un nulla di fatto.

“Il mio non era un insulto ma un invito. Lui non è un ragazzino, non è un cretino, anzi tu sei molto intelligente – ha esordito Diamante, esprimendosi a favore di Nikita – […]Lei è tutto tranne una persona cattiva. Non mi sono piaciuti certi filmati e non mi è piaciuto tutto quello che hai fatto. Hai allungato le mani“.

Davanti a quelle accuse, Onestini non è riuscito a rimanere in silenzio: “Io non ho mai allungato le mani, ma cosa dici? Io vengo accusato di cose che non ho fatto e allora mi difendo, abbi pazienza. Quel tweet rappresenta solo il tentativo di Matteo di esporsi e venire al Grande Fratello. E ci è riuscito. Per me, il signore in questione può dire quello che vuole”.

L’ex della Pelizzon, quindi, si è preso gioco di Luca e ha aggiunto: “Con gli occhiali vedo meglio la faccia di cacca che hai”.

“Avevamo il dubbio che fosse un pirla, adesso abbiamo la certezza – ha sbottato Onestini – . Alfonso, questo ha fatto il suo ed è meglio che se ne vada a casa. Questo insulta, stratega, faccia di cacca, continua a insultare, forse è meglio che io vada”.

La notizia che Matteo Diamante resterà ancora in casa per qualche giorno, non è stata accolta di buon grado da Luca Onestini. Tra loro si prevedono altre scintille.

Riproduzione riservata © 2023 - DG